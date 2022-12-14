​Федун и Мутко сыграли в теннис в Катаре

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун и экс-министр спорта РФ Виталий Мутко сыграли в паддл-теннис (разновидность тенниса). Это произошло в Катаре на территории отеля, где в настоящий момент проживают футболисты национальной Франции. Федуна и Мутко заметил корреспондент «Матч ТВ».

Напомним, что Леонид Федун в августе продал свои акции «Спартака» после 18 лет в качестве президента этого клуба. Теперь «Спартаком» владеет компания «Лукойл». На текущий момент команда занимает второе место в таблице Российской премьер-лиги.

В среду в Катаре пройдёт матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными Франции и Марокко. Не пропустите текстовую трансляцию.