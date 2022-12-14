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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Генеральный директор «Зенита» рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022

14 Декабря 2022 • 17:36 Комментировать
Аргентина
...
Франция / Марокко
18.12 18:00

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал свои предпочтения в финале катарского чемпионата мира.

«За кого буду болеть в финале? Мои симпатии, с учетом фактора Паредеса, на стороне Аргентины», — заявил функционер команды из Северной столицы, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в первом полуфинальном матче «альбиселесте» без особых проблем разобрались с хорватской сборной со счётом 3:0. Лионель Месси получит шанс взять долгожданное золото чемпионата мира в воскресенье, 18 декабря. Соперником чемпионов Южной Америки станет победитель пары Франция - Марокко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Чм-2022 Александр Медведев
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ / МАРОККО
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