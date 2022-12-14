Генеральный директор «Зенита» рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал свои предпочтения в финале катарского чемпионата мира.

«За кого буду болеть в финале? Мои симпатии, с учетом фактора Паредеса, на стороне Аргентины», — заявил функционер команды из Северной столицы, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в первом полуфинальном матче «альбиселесте» без особых проблем разобрались с хорватской сборной со счётом 3:0. Лионель Месси получит шанс взять долгожданное золото чемпионата мира в воскресенье, 18 декабря. Соперником чемпионов Южной Америки станет победитель пары Франция - Марокко.