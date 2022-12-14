Рахимов – о Месси: «Мне кажется, что он выдаст лучшую игру»

Известный российский тренер Рашид Рахимов высказался по поводу звёздного нападающего сборной Аргентины Лионеле Месси.

Специалист считает, что южноамериканский футболист совершил ровно столько действий, сколько было необходимо для того, чтобы принять участие в финальном поединке чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Эксперт отметил нарастающее от матча к матчу количество полезных действий, совершаемых спортсменом.

«Мне кажется, что он выдаст лучшую игру. Он же понимает, что это его последний чемпионат мира, и он готовит себя к каждой игре», - приводит слова Рашида Рахимова «Матч ТВ».