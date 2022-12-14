Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина 3
Хорватия Хорватия 0
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рахимов – о Месси: «Мне кажется, что он выдаст лучшую игру»

14 Декабря 2022 • 17:36 Комментировать
Аргентина
...
Франция / Марокко
18.12 18:00

Известный российский тренер Рашид Рахимов высказался по поводу звёздного нападающего сборной Аргентины Лионеле Месси.

Специалист считает, что южноамериканский футболист совершил ровно столько действий, сколько было необходимо для того, чтобы принять участие в финальном поединке чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Эксперт отметил нарастающее от матча к матчу количество полезных действий, совершаемых спортсменом.

«Мне кажется, что он выдаст лучшую игру. Он же понимает, что это его последний чемпионат мира, и он готовит себя к каждой игре», - приводит слова Рашида Рахимова «Матч ТВ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Рашид Рахимов Чм-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ / МАРОККО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.12.22 в 22:00
Франция Франция
Марокко Марокко
1.57 3.95 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Декабря
17:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Орлов: «Если Марокко проскочит французов, то может и в финале выиграть»
17:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Новосельцев объяснил потенциальное чемпионство Марокко магией чисел
17:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Медведев: «После 34-й минуты сборная Аргентины была сильнее»
17:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Генеральный директор «Зенита» рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022
17:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рахимов – о Месси: «Мне кажется, что он выдаст лучшую игру»
17:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рахимов – о критике Модрича в адрес Орсато: «Это нормальная реакция»
17:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кафанов: «Мне очень импонирует сборная Марокко»
17:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Биатлонист Тихонов: «В нашей стране футбола нет, пора уже понять это»
16:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ришарлисон сделал себе татуировку на всю спину с лицами Неймара и Роналдо видео
16:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​У Бразильской конфедерации хотят отсудить 200 тысяч евро за инцидент с котиком
16:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Непомнящий: «Не согласен, что Франция — Марокко — скучный полуфинал»
16:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок сборной Хорватии Майер: «Нас сломил пенальти»
16:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Защитник сборной Хорватии Соса - о поражении от Аргентины: «Всё испортил спорный пенальти»
16:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Пауль: «Месси никогда не перестаёт удивлять»
16:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов рассказал, чего ждёт от матча Франция - Марокко
Все новости
Рекомендуем