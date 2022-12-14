Биатлонист Тихонов: «В нашей стране футбола нет, пора уже понять это»

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил перспективы российской сборной в случае выхода на ЧМ-2022.

«Смогла бы сборная России выйти из группы на ЧМ-2022? Нет, конечно, о чем вообще речь? Сборная России провалилась бы на чемпионате мира, если бы вообще туда попала. В нашей стране футбола нет, пора уже понять это», — приводит слова знаменитого спортсмена издание «РБ Спорт». Тихонов напомнил о последних результатах российской команды, которые, по его мнению, нельзя называть успешными.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина были отстранены от участия в стыковых матчах на катарский мундиаль. На прошлом турнире, который проводился в России, сборная дошла до 1/4 финала.