​У Бразильской конфедерации хотят отсудить 200 тысяч евро за инцидент с котиком

На недавней пресс-конференции в Катаре пресс-атташе сборной Бразилии достаточно грубо схватил запрыгнувшего на стол котика и сбросил на пол. Больно ли было животному в тот момент, вопрос спорный, но многие любители котиков всё же раскритиковали представителя бразильской сборной за его действие.

История получила продолжение. Как сообщает El Grafico, против Бразильской конфедерации футбола был подан судебный иск на 200 тысяч долларов. Иск подали представители Национального форума защиты животных и группа неправительственных организаций.

Напомним, что сборная Бразилии через два дня после той пресс-конференции вылетела с чемпионата мира.