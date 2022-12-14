Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими впечатлениями от ЧМ-2022.

- Если брать стадионы и посещаемость, то Катар организовал всё на высшем уровне. А вот уровень многих команд меня откровенно разочаровал. Я посмотрел практически все матчи чемпионата мира, и процентов 70 игр мне не понравилось. Хорваты, дошедшие до полуфинала, всего лишь один матч выиграли без серии пенальти. Те же испанцы показывали пешеходный футбол. Смешно смотреть, как они катают мяч поперёк поля, и прогресса никакого нету. Это говорит о том, что европейский футбол, как бы журналисты его ни расхваливали, угасает и замерзает.

Среди латиноамериканских команд особенно удивил с неприятный стороны Уругвай – пешеходная команда, где 32-33-летние игроки. А вот в африканском, азиатском и в том числе в арабском футболе прогресс сумасшедший. Южная Корея, Япония, Сенегал, Камерун играли в атакующий футбол, интересный для зрителей. Очень порадовала сборная Марокко. На Австралию, США и даже на проигравшую все матчи Канаду вполне можно было смотреть. Футбол – это же не работа, хотя у нас и в Европе считается, что работа. Да, он оплачивается где-то больше, где-то меньше, но сама игра существует для людей, для сумасшедшего удовольствия. И неважно, любительский это футбол или профессиональный. В первую очередь от него надо получать удовольствие – и футболистам, и зрителям.