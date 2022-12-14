Новиков: «Акинфеев гораздо надёжнее Ливаковича»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков сравнил нынешнего голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева с игроком сборной Хорватии Домиником Ливаковичем.

По мнению Новикова, 36-летний россиянин по уровню игры превосходит Ливаковича, благодаря спасениям которого Хорватия дошла до полуфинала текущего мундиаля.

«Cравнивать этого вратаря с Акинфеевым неправильно, у Игоря свой стиль игры, он по надёжности гораздо выше, чем Ливакович. Да, Доминик молодой ещё, но и Игорь ведь свою карьеру на высоком уровне начинал достаточно рано», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Свой следующий матч на чемпионате мира сборная Хорватии проведёт 17 декабря, когда в игре за третье место встретится с проигравшей командой в противостоянии Франция — Марокко. Начало матча за бронзовые медали запланировано на 18:00 по московскому времени.