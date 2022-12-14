Криштиану Роналду в ноябре обрёл статус свободного агента, расторгнув контракт с «Манчестер Юнайтед». Теперь звёздный форвард ищет себе новый клуб. При этом Роналду сам связывается со своим потенциальными работодателями. Дело в том, что отношения Криштиану со звёздным агентом Жорже Мендешем находятся на грани. Об этом рассказывает Sky Sports, ссылаясь на информацию из Испании. В ближайшее время Роналду и Мендеш могут прекратить сотрудничество.

Слухи активно связывают Криштиану Роналду с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. При этом сообщалось, что сам футболист предпочитает остаться в Европе.