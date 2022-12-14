Сёмин нашёл пользу в неучастии сборной России на ЧМ-2022 и Евро-2024

Известный российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал неучастие сборной России на чемпионате мира – 2022 в Катаре и отсутствие возможности сыграть на чемпионате Европы – 2024 в Германии.

«Если мы правильно среагируем и примем правильные решения по развитию нашего футбола, может, наоборот, будет польза», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

С одной стороны, сказал специалист, особое внимание можно уделить развитию детско-юношеского футбола. С другой, отметил эксперт, несмотря на увеличение доверия местным футболистам, факт невозможности обмена опытом с большими игроками, как, например, Крыховяк, Влашич и Ловрен, может негативно сказаться на развитии спортсменов.