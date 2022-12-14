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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Денис Попов: «В полуфинале Франция – Марокко будет горячо, учитывая отношения между странами» эксклюзив

14 Декабря 2022 • 15:57 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 Франция – Марокко и оценил некоторые тенденции мирового футбола.

- В полуфинале Франция – Марокко не всё ясно, и будет горячо, учитывая отношения между странами. Я думаю, получится интересный матч. Чисто теоретически французы, конечно, фавориты, учитывая, что у них Жиру, Мбаппе, Гризманн, и дальше можно перечислять. Но кто бы сказал до чемпионата мира, что марокканцы хотя бы из группы выйдут? А у них современный футбол, они тактически обучены и очень хорошо готовы физически. Иностранные тренеры делают прогресс в тех сборных, которые раньше не добивались каких-то успехов. Когда они обходились только своими кадрами, им, естественно, было тяжело.

Мы наблюдаем, что футбол сильно изменился и продолжает меняться. Не то чтобы Европа сдаёт в этом плане – другие страны подтягиваются. Об этом говорит вылет той же Германии из группы, Испании на ранней стадии, а Италия вообще на чемпионат не попала. Зато Марокко в полуфинале, хорошо проявили себя Южная Корея, Япония. Ещё Камерун, откуда из-за конфликта с тренером уехал вратарь, который там был как полкоманды. Даже Канада, проигравшая все три матча, показала хороший футбол.

Никто уже просто так никого на одной ноге не обыгрывает. Если раньше все заранее знали, что в финале будут Бразилия и Германия, то сейчас это далеко не факт. Бельгия вот вылетела сразу из группы. Как говорил один тренер, есть команда-звезда, а есть звёзды, собранные в кучу. У бельгийцев было больше индивидуальных взаимодействий и групповых. Но футбол – командный вид спорта. Это в боксе ты можешь победить один, а в футболе – нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Чемпионат Мира Чм-2022 Сборная Марокко Денис Попов
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