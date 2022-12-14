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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Павел Стипиди: «Роналду и Неймар со слезами на глазах – это смешно, Модрич и Мбаппе не плачут» эксклюзив

14 Декабря 2022 • 15:53 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым раскритиковал плач Неймара и Криштиану Роналду после вылета сборных Бразилии и Португалии с чемпионата мира в Катаре.

- Франция не зависит от Мбаппе так, как пишут про Аргентину и Месси. Плачущие Роналду и Неймар – ну это просто смешно. А Мбаппе плакать точно не будет, если вдруг французы проиграют марокканцам. Потому что он другой формации футболист. Все эти дешёвые трюки со слезами на глазах – они зачем, кому, для чего? Кто-то умер, что ли? Это футбол: здесь кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Модрич не плакал, когда Хорватия проиграла Аргентине, хотя он понимает, что это был его последний чемпионат мира. Его время уходит, а молодые приходят. Это нормальный ход вещей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Чемпионат Мира Неймар Чм-2022 Павел Стипиди
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