Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым раскритиковал плач Неймара и Криштиану Роналду после вылета сборных Бразилии и Португалии с чемпионата мира в Катаре.

- Франция не зависит от Мбаппе так, как пишут про Аргентину и Месси. Плачущие Роналду и Неймар – ну это просто смешно. А Мбаппе плакать точно не будет, если вдруг французы проиграют марокканцам. Потому что он другой формации футболист. Все эти дешёвые трюки со слезами на глазах – они зачем, кому, для чего? Кто-то умер, что ли? Это футбол: здесь кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Модрич не плакал, когда Хорватия проиграла Аргентине, хотя он понимает, что это был его последний чемпионат мира. Его время уходит, а молодые приходят. Это нормальный ход вещей.