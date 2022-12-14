Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился некоторыми впечатлениями от проходящего ныне в Катаре чемпионата мира.

- На этом чемпионате мира, получается, середняки прибавили, а гранды – такие, как Бразилия и Германия, – почему-то стоят на месте или даже в чём-то теряют. Раньше говорили, что играют все, а побеждают немцы. Но теперь что? Наверно, мировая нестабильность сказывается и на футболе.

Сказка Марокко, скорее всего, закончится. Не может в футболе везти бесконечно. Всё-таки будет усталость у марокканцев, да и у хорватов уже возрастные люди. Это мнение чисто обывательское, а там уже как получится. Тем и интересен футбол.

Что произошло со сборной Испании? Там вроде есть индивидуально сильные исполнители, но не видно такого, чтобы они были связаны между собой на благо команды. Я думаю, в этой ситуации дело в тренере, в отсутствии должной организации. Должно быть распределено, кто играет. а кто рояль таскает. Может, кого-то ставили не на ту позицию. Футболисты были разъединены и не имели общей цели. Такое ощущение, что испанцы играли просто как получится. Я не знаю тамошнюю внутреннюю обстановку в команде, но мнение со стороны такое.