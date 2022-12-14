Аршавин объяснил, почему Месси лучше Марадоны и Пеле

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об уровне игре форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Марадона или Месси? Я не так много видел Марадону, Пеле видел только по черно‑белым кадрам. Но для меня Месси - лучший игрок, сейчас футбол намного сложнее и быстрее стал», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Месси вместе со сборной Аргентины пробился в финал чемпионата мира – 2022, где встретится с победителем пары Франция – Марокко. Данный матч пройдет сегодня, 14 декабря.

Финальный поединок мундиаля, проходящего в Катаре, состоится в воскресенье, 18 декабря.