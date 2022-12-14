​Роналду назвал Месси лучшим игроком из тех, кого он видел – журналист

Журналист Пирс Морган, который находится в отличных отношениях с Криштиану Роналду, вспомнил о давнем разговоре со звёздным португальским форвардом. По словам журналиста, разговор состоялся три года назад, когда он впервые взял у Роналду интервью.

«Он очень уважительно относился к Месси, и я спросил его: «Кто лучший игрок, которого вы когда-либо видели?».

Он ответил: «Месси. Но ты не спрашиваешь меня, кто лучший игрок…». Потому что, конечно, он никогда не видел вживую, как играет сам. Это заставило меня смеяться», - рассказал Морган talkSPORT.

В настоящий момент 37-летний Криштиану Роналду находится без клуба, а 35-летний Лионель Месси представляет «ПСЖ».