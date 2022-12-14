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«Бенфика» оценивает Энцо Фернандеса в 100 миллионов евро

14 Декабря 2022 • 15:38 Комментировать

Лиссабонская «Бенфика» оценивает своего полузащитника Энцо Фернандеса в 100 миллионов евро. По информации от испанского издания Relevo, именно за эту сумму португальский клуб будет готов отпустить хавбека следующим летом.

Ранее сообщалось, что за футболиста сборной Аргентины в будущем поспорят мадридский «Реал» и «Ливерпуль», которые также претендуют на хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Напомним, Фернандес вчера вместе со сборной Аргентины вышел в финал чемпионата мира. В решающем матче мундиаля «бело-голубые» сыграют с победителем пары Франция – Марокко.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Сборная Аргентины Энцо Фернандес
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