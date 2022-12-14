​Тренер «Аль-Насра»: «Такими футболистами, как Роналду, проще всего управлять»

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия снова высказался о возможном подписании клубом Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предлагает Роналду зарплату в 200 миллионов евро в год.

«Я ничего не могут сказать о Криштиану, потому что сразу бы появились заголовки «Гарсия: о Роналду». Это была бы мыльная опера.

Но я думаю, что любой тренер был бы рад тренировать такую великую звезду, как Роналду. Я всегда считал, что такими футболистами проще всего управлять, потому что они очень умны. Я в этом убедился на примере Франческо Тотти в «Роме», - слова Гарсии приводит AS.

В настоящий момент Криштиану Роналду не имеет клубной прописки.