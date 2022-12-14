​Актриса фильмов для взрослых из России выбрала между Месси и Роналду

Известная актриса фильмов для взрослых из России, Ева Эльфи, ответила на вопрос. Девушку попросили выбрать лучшего между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Месси. Мне он нравится больше. Роналду он пафосный, а Месси не такой, Месси добряк. Мне кажется, что мужчина не должен так сильно любить себя, как Роналду», - рассказала девушка, которая посетила матч Аргентина – Хорватия в Катаре.

Напомним, что сборная Аргентины во вторник разгромила Хорватию со счётом 3:0. Лионель Месси открыл счёт в этом матче, реализовав пенальти. Теперь «альбиселесте» будут ждать своего соперника по финалу. Второй билет в среду будут разыгрывать Франция и Марокко.