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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Уткин: «В 1986 году был Марадона и прочие, сейчас примерно так же»

14 Декабря 2022 • 14:43 Комментировать (2)
Аргентина
...
Франция / Марокко
18.12 18:00

Известный журналист Василий Уткин порассуждал насчёт сборной Аргентины, пробившейся в финал чемпионата мира.

В прошлый раз аргентинцы становились чемпионами мира в 1986 году, когда в составе команды выступал Диего Марадона.

«Титул в 86-м - при всём уважении, Марадона плюс прочие. Очень средняя команда вокруг одного великого игрока.  Сейчас, так или иначе - примерно так же. В шаге от титула; Месси - и остальные», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

При этом журналист отметил, что у Аргентины были очень сильные сборные в 2002 и 2006 годах, но до финалов они не доходили

«Аймар, Маскерано, Месси, Тевес, Сорин, Рикельме, Макси Родригес, Савьола, Камбьяссо, Креспо…И ничего. Вот что за логика? Почему так?» - вопрошает Уткин.

Финал чемпионата мира пройдёт 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет с победителем матча Франция – Марокко.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Василий Уткин Сборная Аргентины
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ / МАРОККО
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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sierge
14 Декабря 2022 в 15:26
Главное чтоб как с Зиданом в его последнем ЧМ не произошло... Он тянул до финала, а там сгорел, понял что партнеров не может больше тащить
overkill666
14 Декабря 2022 в 15:48
да не сгорел он, а поддался на провокацию. до финта с Матерацци он очень классно играл.
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14.12.22 в 22:00
Франция Франция
Марокко Марокко
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