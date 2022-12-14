​Уткин: «В 1986 году был Марадона и прочие, сейчас примерно так же»

Известный журналист Василий Уткин порассуждал насчёт сборной Аргентины, пробившейся в финал чемпионата мира.

В прошлый раз аргентинцы становились чемпионами мира в 1986 году, когда в составе команды выступал Диего Марадона.

«Титул в 86-м - при всём уважении, Марадона плюс прочие. Очень средняя команда вокруг одного великого игрока. Сейчас, так или иначе - примерно так же. В шаге от титула; Месси - и остальные», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

При этом журналист отметил, что у Аргентины были очень сильные сборные в 2002 и 2006 годах, но до финалов они не доходили

«Аймар, Маскерано, Месси, Тевес, Сорин, Рикельме, Макси Родригес, Савьола, Камбьяссо, Креспо…И ничего. Вот что за логика? Почему так?» - вопрошает Уткин.

Финал чемпионата мира пройдёт 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет с победителем матча Франция – Марокко.