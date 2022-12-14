​Месси: «Это будет моя последняя игра на чемпионатах мира»

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси сделал важное заявление о своём будущем. По словам футболиста, на следующем чемпионате мира он не сыграет.

«Я горжусь тем, что могу завершить своё путешествие на чемпионатах мира, играя в этом финале. Переживаю невероятные чувства. Конечно, в воскресенье будет моя последняя игра на чемпионатах мира. Следующий турнир пройдёт через много лет, и я не думаю, что смогу принять в нём участие. Надеюсь, что я завершу путь наилучшим образом», - сказал Месси журналистам.

Следующий чемпионат мира пройдёт в 2026 году. По ходу того турнира Лионелю Месси исполнится 39 лет.