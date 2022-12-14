Модрич: «Закончу ли я карьеру в сборной? Сейчас не время об этом говорить, нам надо завоевать бронзу»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич ещё не знает, завершит ли международную карьеру после чемпионата мира. Напомним, вчера команда хавбека мадридского «Реала» уступила Аргентине в полуфинале 0:3.

«Закончу ли я карьеру в сборной? Не знаю, посмотрим. Сейчас не время об этом говорить, сперва нам надо завоевать бронзу», – заявил Модрич в интервью Diario AS после вчерашнего матча.

37-летний Модрич ранее не стал исключать, что продолжит выступать за свою национальную сборную. Главный тренер Хорватии Златко Далич выразил надежду, что полузащитник также сыграет и на следующем мундиале, который пройдёт в США, Мексике и Канаде в 2026 году.