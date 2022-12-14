​Игрок сборной Португалии опубликовал скандальное видео и стал объектом насмешек

Для сборной Португалии чемпионат мира завершился на стадии четвертьфинала, когда команда проиграла Марокко (0:1). Спустя несколько дней форвард «европейских бразильцев» Гонсалу Рамуш, который в двух последних играх на мундиале вытеснил из стартового состава Криштиану Роналду, угодил в скандал. Он случайно опубликовал в социальной сети видео, на котором занимается самоудовлетворением. Очень быстро Рамуш заметил ошибку и удалил видео. Впрочем, футболист все равно стал объектом насмешек.

В своё время в России героем подобного видео был Артём Дзюба. Тогда нападающего тоже нещадно критиковали.