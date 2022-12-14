Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал полуфиналы ЧМ-2022. Накануне Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а в среду вечером Франция сыграет с Марокко.

- У меня от сборной Аргентины никакого восторга нету. В одном матче им повезло, в другом повезло, ну и так далее. На мой взгляд, если бы не надуманный пенальти в ворота Хорватии в полуфинале, то дальше игра сложилась бы по-другому. Потому что хорваты были не хуже, а в некоторых аспектах даже лучше. Но такие пенальти в больших матчах бывают решающими. После этого одиннадцатиметрового у хорватов психология была уже сбита.

Думаю, полуфинал Франция – Марокко получится более зрелищным. Ожидаю живую игру в этом матче. Французы не будут просто катать мяч, а покажут открытый футбол. Я лично пришёл к тому, что прогнозы лучше не делать. Марокко сейчас стоит на высоком уровне, и почему это они должны проиграть? Они тоже хотят выиграть. Но если всё-таки предполагать, то я вижу финал Аргентина – Франция и победу в нём французов.