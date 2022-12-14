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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Губерниев: «Для меня Месси всё равно не Марадона»

14 Декабря 2022 • 13:36 Комментировать (5)
Аргентина
...
Франция / Марокко
18.12 18:00

Известный журналист Дмитрий Губерниев сравнил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с другой легендой аргентинского футбола Диего Марадоной.

По словам Губерниева, несмотря на успешную игру Месси на чемпионате мира в Катаре и выход южноамериканской команды в финал, его пока нельзя поставить на одну ступень с Марадоной.

«Своё величие Месси должен доказать в финале чемпионата мира. Если Лионель будет заметен на поле, забьёт, отдаст голевую передачу — тогда вопросов к нему не останется. Но для меня он всё равно пока не Диего Марадона», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, финал мундиаля состоится в воскресенье, 18 декабря. В решающем матче турнира Аргентина встретится с победителем сегодняшней игры между Францией и Марокко.  

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Сборная Аргентины Дмитрий Губерниев
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ / МАРОККО
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Комментарии (5)
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Alex1972
14 Декабря 2022 в 14:35
Конечно... Он Месси, не пьяница и не дебошир.. Хе...
Master8
14 Декабря 2022 в 14:39
Дрочишь на него, признайся?
nadezhda
14 Декабря 2022 в 13:45
Да, и желательно "рукой бога", вот тогда точно:Марадона!!
One Live
14 Декабря 2022 в 13:50
Рука бога может быть одна и ее уже не повторить, так как есть ВАР)
Хотя, левые пенки Аргентине ставят)
overkill666
14 Декабря 2022 в 14:47
можно сделать что-то эксклюзивное и что ВАР не отберет, например "Лицо бога". в стиле вчерашнего удара Модрича, только чтоб лицом в ворота с такой же дури зарядить. в финале ЧМ еще никто не забивал лицом. вот тогда заговоряяят! только представьте заголовки газет и фото...
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