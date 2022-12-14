Губерниев: «Для меня Месси всё равно не Марадона»

Известный журналист Дмитрий Губерниев сравнил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с другой легендой аргентинского футбола Диего Марадоной.

По словам Губерниева, несмотря на успешную игру Месси на чемпионате мира в Катаре и выход южноамериканской команды в финал, его пока нельзя поставить на одну ступень с Марадоной.

«Своё величие Месси должен доказать в финале чемпионата мира. Если Лионель будет заметен на поле, забьёт, отдаст голевую передачу — тогда вопросов к нему не останется. Но для меня он всё равно пока не Диего Марадона», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, финал мундиаля состоится в воскресенье, 18 декабря. В решающем матче турнира Аргентина встретится с победителем сегодняшней игры между Францией и Марокко.