Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал на некоторые темы чемпионата мира и трансферных слухов РПЛ.

- Почему тренер Португалии не ставил Роналду в основе? А вы думаете, он сделал бы хет-трик в ворота Швейцарии, как Рамуш? Кейн не забил пенальти – и сколько хейта посыпалось в его адрес. Хоть такие футболисты и миллиардеры, летают на частным самолётах, всё равно их психология подводит. Мяч у тебя перед пенальти никто не отнимет, успокойся и сосредоточься. Но я понимаю, что психология – страшное дело. У меня самого, когда я за «Кубань» играл, ноги немели – лишь бы просто по мячу попасть. А здесь – чемпионат мира. Когда от тебя зависит судьба сборной, это большое испытание.

Говорят, Бердыев приходит в «Сочи» – значит, Нобоа будет там до 50 лет играть. Пиняева сейчас стали растаскивать разные клубы – и туда, и сюда. А что «Зенит» не берёт его? У него бразильцы свои есть? А что ж бразильцев этих не было на чемпионате мира? Вот Виллиан, который в «Анжи» и «Челси» играл, мне нравился. Он резкий такой игрок, техничный.