Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина 3
Хорватия Хорватия 0
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Обедзинский: «А что ж это бразильцев из «Зенита» не было на чемпионате мира?» эксклюзив

14 Декабря 2022 • 13:28 Комментировать

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал на некоторые темы чемпионата мира и трансферных слухов РПЛ.

- Почему тренер Португалии не ставил Роналду в основе? А вы думаете, он сделал бы хет-трик в ворота Швейцарии, как Рамуш? Кейн не забил пенальти – и сколько хейта посыпалось в его адрес. Хоть такие футболисты и миллиардеры, летают на частным самолётах, всё равно их психология подводит. Мяч у тебя перед пенальти никто не отнимет, успокойся и сосредоточься. Но я понимаю, что психология – страшное дело. У меня самого, когда я за «Кубань» играл, ноги немели – лишь бы просто по мячу попасть. А здесь – чемпионат мира. Когда от тебя зависит судьба сборной, это большое испытание.

Говорят, Бердыев приходит в «Сочи» – значит, Нобоа будет там до 50 лет играть. Пиняева сейчас стали растаскивать разные клубы – и туда, и сюда. А что «Зенит» не берёт его? У него бразильцы свои есть? А что ж бразильцев этих не было на чемпионате мира? Вот Виллиан, который в «Анжи» и «Челси» играл, мне нравился. Он резкий такой игрок, техничный.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Бразилии Чемпионат Мира Чм-2022 РПЛ Владимир Обедзинский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.12.22 в 22:00
Франция Франция
Марокко Марокко
1.57 3.95 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Декабря
14:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Уткин: «В 1986 году был Марадона и прочие, сейчас примерно так же»
14:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шалимов оценил шансы Марокко победить Францию
14:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой — о пенальти в ворота Хорватии: «Голкипер точно правила не нарушал»
14:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кроос: «Думаю, Модрич сыграет на Евро-2024»
14:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Модрич: «Закончу ли я карьеру в сборной? Сейчас не время об этом говорить, нам надо завоевать бронзу»
14:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Игрок сборной Португалии опубликовал скандальное видео и стал объектом насмешек 2
13:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рабио и Упамекано начнут в старте матч против Марокко
13:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Губерниев: «Для меня Месси всё равно не Марадона» 4
13:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Обедзинский: «А что ж это бразильцев из «Зенита» не было на чемпионате мира?» эксклюзив
13:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рабио и Упамекано простудились из-за кондиционера
13:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррера: «Орсато не подсуживал Аргентине, итальянский футбольный арбитр — это бренд»
12:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Конте хотел видеть Амрабата в своей команде ещё во времена работы в «Интере»
12:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тарханов — о матче Аргентина — Хорватия: «Этот полуфинал не был великим»
11:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев: «Хорватия сделала всё, что могла, но Аргентина сильнее в каждой позиции»
11:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сантуша уволят из сборной Португалии, среди кандидатов на замену – бывшие тренеры «Шахтёра» и «Монако»
Все новости
Рекомендуем