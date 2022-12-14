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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Денис Попов: «Если Месси не выиграет чемпионат мира, королём аргентинского футбола останется Марадона» эксклюзив

14 Декабря 2022 • 13:14 Комментировать (3)

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022 и выступление за свою национальную команду Лионеля Месси.

- Аргентина победила в полуфинале заслуженно. Хорваты вроде бы начали неплохо, а потом допустили роковые ошибки. Пенальти, простая вертикальная передача, выход один на один… В принципе, я считаю, хорватам повезло в четвертьфинале с бразильцами, когда они сравняли счёт в концовке благодаря рикошету и выиграли потом по пенальти. Конечно, полуфинал Аргентина – Бразилия был бы интересней и закономерней. Но за это мы и любим футбол – за то, что в нём всё может быть.

Передачи и голы Месси? Учитывая его статус, если он не выиграет чемпионат, всё это будут мелочи. Он всегда забивает и отдаёт передачи, но ему нужен именно трофей. Так что обсуждать Месси будем после финала. Если Аргентина выиграет, тогда всё. Если не выиграет, тогда тоже всё, больше таких шансов у Месси не будет. Тогда Марадона останется королём аргентинского футбола навечно – ну или пока кто-то следующий не выиграет чемпионат мира. Клубные достижения – это хорошо, личные – тоже, но Кубок мира ничто не перекроет.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Чемпионат Мира Чм-2022 Денис Попов
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Комментарии (3)
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One Live
14 Декабря 2022 в 13:46
Марадону никто и никогда не называл гномом!
Этим все сказано! Марадона личность, а Месси просто талантливый сильно распиаренный, так как играл в Барсе, игрок!
Мбаппе и Жиру больше сделали для сборной Франции на этом ЧМ, чем Месси для Аргентины! Если бы не воротчик с Голландией вообще не о чем было говорить!
Matteo
14 Декабря 2022 в 13:39
Сомневаюсь. Марадона это эпатаж, целое явление для Аргентины. Его в Неаполе то начали боготворить за относительно небольшой временной промежуток. А тут целая страна, за которую он столько лет играл и притом успешно.
overkill666
14 Декабря 2022 в 13:22
он итак им останется. не думаю, что в Аргентине культ Месси будет даже близким по уровню культа Марадоны.
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