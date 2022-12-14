Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022 и выступление за свою национальную команду Лионеля Месси.

- Аргентина победила в полуфинале заслуженно. Хорваты вроде бы начали неплохо, а потом допустили роковые ошибки. Пенальти, простая вертикальная передача, выход один на один… В принципе, я считаю, хорватам повезло в четвертьфинале с бразильцами, когда они сравняли счёт в концовке благодаря рикошету и выиграли потом по пенальти. Конечно, полуфинал Аргентина – Бразилия был бы интересней и закономерней. Но за это мы и любим футбол – за то, что в нём всё может быть.

Передачи и голы Месси? Учитывая его статус, если он не выиграет чемпионат, всё это будут мелочи. Он всегда забивает и отдаёт передачи, но ему нужен именно трофей. Так что обсуждать Месси будем после финала. Если Аргентина выиграет, тогда всё. Если не выиграет, тогда тоже всё, больше таких шансов у Месси не будет. Тогда Марадона останется королём аргентинского футбола навечно – ну или пока кто-то следующий не выиграет чемпионат мира. Клубные достижения – это хорошо, личные – тоже, но Кубок мира ничто не перекроет.