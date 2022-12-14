Сантуша уволят из сборной Португалии, среди кандидатов на замену – бывшие тренеры «Шахтёра» и «Монако»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в ближайшее время рискует лишиться своего поста. По информации от журналиста Николо Скиры, в руководстве уже определились с приоритетными кандидатами ему на замену.

Если верить источнику, фаворитом на должность является Руй Жорже, который возглавляет молодёжную сборную Португалии. Среди других вариантов – бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим и Луиш Каштру, который относительно недавно работал в донецком «Шахтёре».

Напомним, Сантуш во главе сборной Португалии ранее выиграл чемпионат Европы и Лигу наций. С этого чемпионата мира команда вылетела на стадии четвертьфинала.