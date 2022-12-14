Далич: «Заменили Брозовича, так как хотели поберечь его к финалу»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объяснил, почему заменил полузащитника Марсело Брозовича на 50-й минуте полуфинала чемпионата мира с Аргентиной, где «шашечные» разгромно проиграли 0:3.

«Брозович почувствовал, что его мышцы немного напряглись, поэтому мы решили не использовать его на протяжение всего матча. Мы заменили его, надеясь, что он будет в финале», – сказал Далич на пресс-конференции после игры.

Напомним, сборная Хорватии сыграет в матче за бронзовые медали. Подопечные Далича встретятся с проигравшей сборной в паре Франция – Марокко. Второй полуфинал мундиаля состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.