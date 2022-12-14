Модрич: «Орсато – один из худших судей, которых я знаю»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич раскритиковал судейство вчерашнего полуфинала чемпионата мира, где «шашечные» разгромно уступили Аргентине и не смогли во второй раз подряд выйти в финал мундиаля.

«Обычно я не говорю о судьях, но сегодня молчать невозможно. Орсато – один из худших судей, которых я знаю. Я говорю не только о сегодняшнем дне. Мы встречались с ним раньше, но у меня до сих пор нет ни одного положительного воспоминания, которое связано с Орсато. Он настоящая катастрофа», – заявил Модрич в интервью TyC Sports после матча.

Напомним, Аргентина в финале чемпионата мира сыграет с победителем пары Франция – Марокко. Второй финалист мундиаля будет известен уже сегодня вечером.