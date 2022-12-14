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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Модрич: «Орсато – один из худших судей, которых я знаю»

14 Декабря 2022 • 10:31 Комментировать (2)

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич раскритиковал судейство вчерашнего полуфинала чемпионата мира, где «шашечные» разгромно уступили Аргентине и не смогли во второй раз подряд выйти в финал мундиаля.

«Обычно я не говорю о судьях, но сегодня молчать невозможно. Орсато – один из худших судей, которых я знаю. Я говорю не только о сегодняшнем дне. Мы встречались с ним раньше, но у меня до сих пор нет ни одного положительного воспоминания, которое связано с Орсато. Он настоящая катастрофа», – заявил Модрич в интервью TyC Sports после матча.

Напомним, Аргентина в финале чемпионата мира сыграет с победителем пары Франция – Марокко. Второй финалист мундиаля будет известен уже сегодня вечером.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Хорватии Лука Модрич Даниэле Орсато
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Комментарии (2)
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Booker
14 Декабря 2022 в 11:33
Чувствуется "Гнилая мадридская школа".Если бы вы 0-1 проиграли,а про 0-3 вообще бы помалкивал.Видимо после того,как мячом по морде получил,остатки мозгов на поле оставил.
overkill666
14 Декабря 2022 в 10:42
на судью валить - последнее дело... уходить и проигрывать тоже надо достойно. если шашечные за весь матч ничего не создали, то Орсато тут при чем...
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