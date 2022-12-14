Журавель: «Было бы красиво, чтобы Аргентина стала чемпионом»

Известный комментатор Тимур Журавель высказался по поводу финального матча чемпионата мира – 2022 в Катаре. 18 декабря сборная Аргентины сойдётся в очном противостоянии либо со сборной Франции, либо со сборной Марокко.

«В финале всё будет решаться в деталях. Было бы красиво, чтобы Аргентина стала чемпионом. Франция уже брала титул, а Месси пока нет», - приводит слова комментатора «Матч ТВ».

13 декабря южноамериканская команда с разгромным счётом победила соперников из Хорватии (3:0). Гениальную игру во время этого поединка продемонстрировал аргентинский нападающий Лионель Месси.