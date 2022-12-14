«Лестер» готовит предложение «Анже» по Унахи, в игроке заинтересованы «Севилья» и «Барселона»

Клуб Английской премьер-лиги «Лестер» готов сделать выгодное предложение французскому «Анже» по нападающему национальной сборной Марокко Аззедину Унахи. Об этом сообщает L’Équipe.

Уточняется, что такое развитие событий стало возможным после впечатляющей игры футболиста на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Кроме того, по сообщениям Mundo Deportivo в игроке заинтересованы также и испанские клубы «Севилья» и «Барселона».

Сборная Марокко сегодня, 14 декабря, сыграет в полуфинале мирового катарского соревнования против сборной Франции. Стартовый свисток арбитр даст в 22:00.