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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Лестер» готовит предложение «Анже» по Унахи, в игроке заинтересованы «Севилья» и «Барселона»

14 Декабря 2022 • 08:51 Комментировать

Клуб Английской премьер-лиги «Лестер» готов сделать выгодное предложение французскому «Анже» по нападающему национальной сборной Марокко Аззедину Унахи. Об этом сообщает L’Équipe.

Уточняется, что такое развитие событий стало возможным после впечатляющей игры футболиста на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Кроме того, по сообщениям Mundo Deportivo в игроке заинтересованы также и испанские клубы «Севилья» и «Барселона».

Сборная Марокко сегодня, 14 декабря, сыграет в полуфинале мирового катарского соревнования против сборной Франции. Стартовый свисток арбитр даст в 22:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лестер Севилья Сборная Марокко Трансферы футбола - зима 2023 Аззедин Унахи
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