Ловчев: «Я просто мечтаю увидеть финал чемпионата мира Аргентина — Франция»

Бывший игрок московского «Динамо» Евгений Ловчев поделился своими ожиданиями от предстоящего финала чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Специалист признался, что в полуфинальном матче соревнования между сборными Аргентины и Хорватии он болел за южноамериканскую команду в связи с желанием выступления в решающем матче её форварда Лионеля Месси.

«Игра была равная только в середине поля. Я просто мечтаю увидеть финал чемпионата мира Аргентина — Франция», - приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Финал катарского турнира состоится в ближайшее воскресенье, стартовый свисток прозвучит в 18:00.