Анчелотти в сборной Бразилии: Потенциально убийственный альянс

В понедельник появилась информация, что Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о таком альянсе.

Сборная Бразилии по окончании чемпионата мира в Катаре осталась без тренера. Тите заранее говорил, что покинет «селесао» после турнира в Катаре вне зависимости от результата. Наставник сумел построить сильную команду, но с трофеями у него получилось не очень здорово. На чемпионатах мира в 2018-м и 2022-м он вылетел до полуфиналов, проиграл домашний Кубок Америки в 2021-м, уступив в финале Аргентине. В итоге Тите может похвастаться лишь Кубком Америки-2019.

Его сменщик в любом случае получает очень сильную команду. У бразильцев сумасшедшая россыпь талантов в атаке, где проблема заключается лишь в том, как найти всем игровое время, чтобы никто не обижался. К следующему чемпионату мира в США, Канаде и Мексике у «селесао» останутся звёзды и в воротах, и в защите. Бразильцев уже сейчас, за три с половиной года, можно называть фаворитами мундиаля, но новому тренеру надо будет реализовать этот потенциал.

Похоже, что в Бразилии согласились с мыслью, что сборную можно доверить иностранцу. В стране много классных игроков, но вот сильных наставников не хватает. Аргентинские тренеры в Европу переезжают, а вот бразильские нет. Они не обмениваются опытом, не прогрессируют. Неудивительно, что бразильские клубы стали приглашать тренеров из Европы.

Если Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии, это будет крайне интригующий альянс. Итальянец ранее говорил, что намерен завершить карьеру в «Реале», но вариант с «селесао» может изменить решение. Анчелотти, наверное, уже не так интересно работать с клубами. Он выиграл все главные чемпионаты, стал первым тренером, который четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Анчелотти работал в «Милане», «Баварии», «Челси», «ПСЖ» и «Реале». Найти новую мотивацию на клубном уровне наставнику действительно тяжело.

Работать же в сборной – это совсем иное. Тем более что это не каждодневная работа, так что она несколько проще. На этом уровне у Анчелотти будет и спортивная мотивация. Выиграть чемпионат мира – чем не цель? А уж стать во главе Бразилии – это и вовсе мечта.

Пожалуй, для самих бразильцев найти тренера сильнее, чем Анчелотти, едва ли возможно. Итальянец лучше всех в мире умеет строить команду, исходя из тех игроков, которые у него есть в наличии. Анчелотти не под систему подбирает футболистов, а отталкивается от исполнителей. Итальянец придумает такой вариант, чтобы богатый выбор игроков превратился в команду.

Вдобавок к этому Анчелотти прекрасно знает игроков сборной Бразилии. Милитао, Винисиус и Родриго не просто играют у него в «Реале», но ещё и прогрессируют. Многое итальянец вложил и в Каземиро, который, правда, уже может не доехать до следующего мундиаля из-за возраста. Однако на период строительства Анчелотти точно сможет рассчитывать на хавбека.

Правда, если Анчелотти захочет возглавить сборную, то может получиться другой интересный вариант. Возможно, что ради такого тренера итальянцы готовы будут расстаться с Роберто Манчини. Анчелотти – тренер более высокого класса, и его точно захотят видеть у руля все сборные. В этом случае перед наставником встанет вопрос: возглавить большую Бразилию или родную Италию.

Роман Андреев