Месси установил рекорд ЧМ по количеству матчей с результативными действиями

Сборная Аргентины сражается со сборной Хорватии в первом полуфинальном матче чемпионата мира, и очередной сверхуспешный матч провел Лионель Месси. Капитан аргентинской сборной сперва забил гол с пенальти, он стал первым в этом матче, а затем сделал голевую передачу на партнера и записал на себя, таким образом, гол плюс пас.

Как оказалось, Месси - первый игрок в истории чемпионатов мира, который записывал на свой счет гол и результативный пас в трех матчах чемпионата мира. Доселе такого никому из выступавших на Мундиале игроков подобного не удавалось.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Хорватии в рамках полуфинала финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.