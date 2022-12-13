Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими ожиданиями от полуфиналом ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия и Франция – Марокко.

- Чемпионат мира получается интересным. Многие команды, на которых ставили, рано пососкакивали с дистанции. Мне кажется, в финале встретятся Аргентина и Франция. Сборная Марокко – тёмная лошадка, которую не раскусили до полуфинала. Они всего один гол пропустили, и то от самих себя. Но Францию марокканцы вряд ли пройдут. Хорватии, по-моему, и так уже чересчур много повезло. У бразильцев игра хорошая, только Неймар пижонил. А хорваты не смеются на поле, играют сосредоточенно, никаких улыбок, поэтому им и сопутствует удача.