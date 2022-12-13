​Роналду опубликовал картинку с философским текстом

На днях Криштиану Роналду пролил слёзы после вылета сборной Португалии с чемпионата мира. В ближайшее время звёздному футболисту предстоит принять решение по своему будущему, ведь уже пару недель Роналду не имеет клубной прописки.

Между тем, в социальных сетях Криштиану Роналду разместил картинку с философским текстом.

«3 аспекта реальности: боль, неопределённость и постоянная работа», - написано на картинке.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не будет завершать карьеру в сборной Португалии. Форвард якобы рассчитывает выступить на чемпионате Европы через полтора года.

​Роналду нашёл причину своих проблем – источник