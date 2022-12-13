В ближайшее время Фернанду Сантуш может покинуть должность главного тренера сборной Португалии. Кандидатом номер один для португальской Федерации футбола является Жозе Моуринью. Идея якобы состоит в том, чтобы известный тренер совмещал работу в «Роме» и в сборной, как это делает Валерий Карпин в России. Впрочем, как сообщает в социальных сетях журналист Бруну Андраде, достичь соглашения будет сложно, то есть вероятность назначения Моуринью невысока.

Отмечается, что если Федерация не сможет договориться ни с одним из топ-тренеров, то команду может принять Руй Жорже. Сейчас он работает с молодёжной сборной Португалии.