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​Вероятность назначения Моуринью тренером сборной Португалии невысока слухи

13 Декабря 2022 • 20:21 Комментировать

В ближайшее время Фернанду Сантуш может покинуть должность главного тренера сборной Португалии. Кандидатом номер один для португальской Федерации футбола является Жозе Моуринью. Идея якобы состоит в том, чтобы известный тренер совмещал работу в «Роме» и в сборной, как это делает Валерий Карпин в России. Впрочем, как сообщает в социальных сетях журналист Бруну Андраде, достичь соглашения будет сложно, то есть вероятность назначения Моуринью невысока.

Отмечается, что если Федерация не сможет договориться ни с одним из топ-тренеров, то команду может принять Руй Жорже. Сейчас он работает с молодёжной сборной Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Сборная Португалии Руй Жорже
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