Барбоза: «Если Роналду будет играть в Катаре или Саудовской Аравии, вряд ли его вызовут в сборную»

Футбольный менеджер Паулу Барбоза высказался о будущем нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Если он будет играть в Европе на высоком уровне, значит, главный тренер сборной Португалии может его пригласить. Независимо от того, сколько ему лет. Если он будет играть в Катаре или Саудовской Аравии, вряд ли его вызовут», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

По мнению агента, Роналду является великим игроком, но не имеет права создавать для себя особые условия в национальной команде, другие футболисты не принимают это.

Напомним, сборная Португалии проиграла Марокко (0:1) в четвертьфинале чемпионата мира и покинула турнир.