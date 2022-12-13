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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Месси свою лучшую игру ещё не провёл» эксклюзив

13 Декабря 2022 • 18:17 Комментировать

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

- Я бы не сказал, что аргентинцы играют очень удачно. Хоть у них и есть командная игра, она не особенно яркая. Единственное, бросается в глаза, что Месси всё равно держит планку и не опускается ниже этого уровня. Может, ему и тяжело в сборной, но сейчас он в каждой матче приносит аргентинцам пользу. Это плюс и для него, и для болельщиков, и для команды. Месси сохраняет профессионализм, он остаётся лидером и лучшим игроком на данный момент. А стабильность – признак мастерства. Мне кажется, Месси свою лучшую игру ещё не провёл. Может, ему повезёт, и он сыграет её в финале. Я думаю, аргентинцы могут ещё прибавить, у них есть резервы. И если Месси будет отдаваться игре пусть даже не на сто, а на девяносто процентов, пользы от него будет гораздо больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Чемпионат Мира Чм-2022 Александр Чугунов
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