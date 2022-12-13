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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Биджиев: «У Хорватии больше шансов на финал, чем у Аргентины» эксклюзив

13 Декабря 2022 • 18:11 Комментировать
Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил текущий чемпионат мира и поделился ожиданиями от полуфиналов мундиаля.

- Честно говоря, нынешний чемпионат мира полон сюрпризов и неожиданностей. Многие именитые команды вылетели на ранних стадиях – Бельгия, Германия, Испания. Вместе с тем вырисовывается интересная деталь: дальше проходят те сборные, которые строго и организованно действуют в обороне. Те же марокканцы грамотно защищаются и прессингуют как на своей, так и на чужой половине поля. При этом они используют скоростные способности своих футболистов, выбегая в быстрые контратаки, и это даёт результат.

Хорваты тоже успешно выступают благодаря хорошей организации своих действий в обороне. В четвертьфинале они обыграли, на мой взгляд, главных фаворитов турнира – бразильцев. По-моему, у Хорватии больше шансов пройти в финал, чем у Аргентины. Для меня хорваты выглядят предпочтительнее, хоть аргентинцы и провели хороший матч с Нидерландами, где создали много моментов. Думаю, победа над Бразилий придаст сборной Хорватии уверенности. Её игроки выступают в топовых европейских чемпионатах, плюс у неё за плечами есть финал предыдущего чемпионата мира.

В другом полуфинале я отдаю предпочтение французам, но легко им не будет. Учитывая, что многие марокканские футболисты выступают в Лиге 1, они не будут испытывать трепет перед французами. Сборная Марокко – это команда-сюрприз, удивившая на чемпионате мира не везением, а структурой своей игры, организацией и дисциплиной. Однако у французов достаточно футболистов, которые умеют делать разницу. Мбаппе может сам нарисовать гол, обыграв двух-трёх соперников. Жиру может оказаться в нужной точке поля в нужное время. Гризманн может исполнить острую передачу и также здорово завершить атаку. Эти люди способны взламывать массированную оборону за счёт своих индивидуальных качеств. Но ещё раз говорю, что французам наверняка придётся непросто.

 


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