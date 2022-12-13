​Тренер «Аль-Насра» отреагировал на слухи о Роналду

Недавно в прессе появлялась информация о том, что Криштиану Роналду может перебраться в «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии якобы предлагает звёздному португальцу контракт с невероятной зарплатой в 200 миллионов евро в год. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия.

«Если вы хотите спросить меня о Криштиану Роналду, я вам сразу скажу. Вы меня знаете, я не про эти истории. Давайте подождём. Чемпионат уже вот-вот начнётся», - высказался Гарсия для La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что недавно Криштиану Роналду оказался в статусе свободного агента после расторжения трудового договора с «Манчестер Юнайтед».