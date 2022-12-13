Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Тренер «Аль-Насра» отреагировал на слухи о Роналду

13 Декабря 2022 • 17:40 Комментировать (1)

Недавно в прессе появлялась информация о том, что Криштиану Роналду может перебраться в «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии якобы предлагает звёздному португальцу контракт с невероятной зарплатой в 200 миллионов евро в год. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия.

«Если вы хотите спросить меня о Криштиану Роналду, я вам сразу скажу. Вы меня знаете, я не про эти истории. Давайте подождём. Чемпионат уже вот-вот начнётся», - высказался Гарсия для La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что недавно Криштиану Роналду оказался в статусе свободного агента после расторжения трудового договора с «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Руди Гарсия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
13 Декабря 2022 в 18:51
Бедняга молится что бы это были фантазии , я к этому тоже склоняюсь , не приветствуют там любителей лгбт , а тут явный делегат ))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.12.22 в 22:00
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1.89 3.40 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Декабря
18:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Силкин: «Хорватия и Аргентина играют в разный футбол»
18:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Бистрович: «Если прикрепить к Месси одного игрока, он ничего не сможет сделать»
18:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Овчинников: «Футбол в мировом масштабе перевернулся, всё стало по-другому»
18:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Барбоза: «Если Роналду будет играть в Катаре или Саудовской Аравии, вряд ли его вызовут в сборную»
18:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Уткин порассуждал о зависимости сборной Аргентины от Месси
18:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин: «В полуфиналах чемпионата мира может произойти всякое»
18:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок сборной Хорватии Балабан: «Теперь никто не может сказать, что в России наш успех был случайным» эксклюзив
18:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сенников: «Очень мощно выглядит Франция, вообще вопросов нет»
18:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналдо считает, что Неймар сыграет на ЧМ-2026
18:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сенников: «У хорватов более сплочённая, опытная команда»
17:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов не верит, что сборные Хорватии и Марокко смогут выйти в финал ЧМ-2022
17:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сенников сравнил Месси и Модрича
17:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Корнаухов: «Чемпионат мира в Катаре — звёздный час Ливаковича»
17:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Тренер «Аль-Насра» отреагировал на слухи о Роналду 1
17:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хрюнов: «Очень хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира» 2
Все новости
Рекомендуем