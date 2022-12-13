Криштиану Роналду несколько недель назад оказался в статусе свободного агента, расторгнув контракт с «Манчестер Юнайтед». После этого нападающий сосредоточился на чемпионате мира, но и там его настигла неудача. Команда проиграла марокканцам на стадии 1/4 финала, а сам Роналду к плей-офф потерял статус игрока основного состава.

Газета Correio da Manha рассказывает на своих страницах о том, что 37-летний Роналду осознаёт тот факт, что сейчас он находится в плохой форме. При этом Криштиану считает, что это произошло из-за позднего начала предсезонной подготовки и нерегулярной игры в стартовом отрезке сезона.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не завершит выступления за сборную Португалии.