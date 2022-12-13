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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Роналду нашёл причину своих проблем – источник слухи

13 Декабря 2022 • 16:49 Комментировать (4)

Криштиану Роналду несколько недель назад оказался в статусе свободного агента, расторгнув контракт с «Манчестер Юнайтед». После этого нападающий сосредоточился на чемпионате мира, но и там его настигла неудача. Команда проиграла марокканцам на стадии 1/4 финала, а сам Роналду к плей-офф потерял статус игрока основного состава.

Газета Correio da Manha рассказывает на своих страницах о том, что 37-летний Роналду осознаёт тот факт, что сейчас он находится в плохой форме. При этом Криштиану считает, что это произошло из-за позднего начала предсезонной подготовки и нерегулярной игры в стартовом отрезке сезона.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не завершит выступления за сборную Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Сборная Португалии
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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ARTUR
13 Декабря 2022 в 17:03
То есть вот что он хотел сказать : Мне не давали играть в МЮ , а я был офигенный игрок , харксть в сторону ЭТХ и МЮ и предсезонку начали поздно ,харксть в соторону Саншеша , и тут же привет ,я классный парень , я РЕШИЛ не завершать карьеру в сборной , прыгайте и писайтесь от счастья , прям зависть берет за португезов ))
Misha_diablo_football
13 Декабря 2022 в 16:55
Сам виноват надо было валить из МЮ летом в другой более или менее престижный клуб, теперь поищи такого...
panda_pazzo
13 Декабря 2022 в 17:04
Не надо было вообще в МЮ переходить!
ARTUR
13 Декабря 2022 в 17:04
Так он хотел ))) да не брали , а сейчас обосранного с ног до головы...ну очень хочу увидеть этих идиотов ))
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