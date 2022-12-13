​Роналду принял решение по карьере в сборной Португалии

Сборная Португалии вылетела с чемпионата мира, проиграв на стадии 1/4 финала Марокко со счётом 0:1. После финального свистка Криштиану Роналду прослезился – звёздный форвард мечтал о победе на мундиале.

Как стало известно Correio da Manha, Криштиану Роналду решил не завершать международную карьеру в обозримом будущем. Нападающий будет продолжать выступать за сборную Португалии, даже если Фернанду Сантуш не будет уволен.

Криштиану Роналду намерен выступить за сборную Португалии на чемпионате Европы в Германии, который пройдёт в 2024 году.

Напомним, что сборная Португалии становилась чемпионом Европы в 2016 году.