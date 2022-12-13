«МЮ» по-прежнему готов приобрести Кошту, даже несмотря на его ошибки на чемпионате мира

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в трансфере голкипера «Порту» Диогу Кошты, на которого следующим летом будут претендовать многие топ-клубы. По информации от A BOLA, ошибки вратаря на чемпионате мира не смутили руководство «красных дьяволов».

Напомним, в четвертьфинальном матче мундиаля со сборной Марокко, Кошта совершил ошибку на выходе, после чего нападающий Юссеф Эн-Несири забил единственный гол в игре и принёс африканцам победу.

Ранее сообщалось, что заменить Давида де Хеа в «Манчестер Юнайтед» может Янн Зоммер из гладбахской «Боруссии», который следующим летом станет свободным агентом.