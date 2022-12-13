В «Баварии» не все считают Ливаковича идеальной заменой Нойеру

Не все члены руководства мюнхенской «Баварии» видят в голкипере сборной Хорватии Доминике Ливаковиче идеальную замену травмированному Мануэлю Нойеру, который пропустит остаток сезона из-за перелома ноги.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, несмотря на это, Ливакович в данный момент является приоритетным вариантом для руководства, хотя у клуба также есть опции в виде Яна Зоммера из мёнхенгладбахской «Боруссии» и Кейлора Наваса из французского «ПСЖ».

В данный момент Ливакович готовится со сборной Хорватии к полуфиналу чемпионата мира с Аргентиной, поэтому в окружении Доминика не комментируют возможный переход в «Баварию».