​Льорис – о Кейне: Роналду и Месси тоже не забивали пенальти

Страж ворот сборной Франции Уго Льорис высказался о Гарри Кейне. Напомним, что форвард сборной Англии не смог забить пенальти в конце четвертьфинального матча чемпионата мира, пробив выше цели. Как следствие, французы отпраздновали победу со счётом 2:1.

«Думаю, он может гордиться тем, что сделал для сборной Англии на этом чемпионате мира. В истории футбола все великие игроки не забивали пенальти. Такое случалось с Роналду, Месси и Мбаппе. Я не сомневаюсь, что Гарри будет держать голову высоко и продолжать блистать», - сказал Льорис журналистам.

Уго Льорис и Гарри Кейн представляют «Тоттенхэм».