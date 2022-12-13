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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Льорис – о Кейне: Роналду и Месси тоже не забивали пенальти

13 Декабря 2022 • 14:53 Комментировать (1)

Страж ворот сборной Франции Уго Льорис высказался о Гарри Кейне. Напомним, что форвард сборной Англии не смог забить пенальти в конце четвертьфинального матча чемпионата мира, пробив выше цели. Как следствие, французы отпраздновали победу со счётом 2:1.

«Думаю, он может гордиться тем, что сделал для сборной Англии на этом чемпионате мира. В истории футбола все великие игроки не забивали пенальти. Такое случалось с Роналду, Месси и Мбаппе. Я не сомневаюсь, что Гарри будет держать голову высоко и продолжать блистать», - сказал Льорис журналистам.

Уго Льорис и Гарри Кейн представляют «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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redwhite1959
13 Декабря 2022 в 15:03
Кейн не забил пеналь в 1/4, а великий Баджо - в финале ЧМ!(( Все мажут - это футбол...
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