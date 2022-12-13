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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​«Месси не лидер»: Журналисты вспомнили слова Марадоны

13 Декабря 2022 • 14:41 Комментировать (3)

Лионель Месси отлично показывает себя на чемпионате мира, будучи настоящим лидером сборной Аргентины. Между тем, журналисты вспомнили слова ныне покойного Диего Марадоны, сказанные им несколько лет назад.

«Мы не должны больше обожествлять Лео. Он Месси, когда играет за «Барселону». А в сборной Аргентины мы видим другого Месси. Он отличный игрок, но не лидер. Бесполезно пытаться сделать лидером человека, который по 20 раз ходит в туалет перед матчами», - рассказал Марадона Fox Sports  в 2018 году.

Если бы Диего Марадона мог увидеть Лионеля Месси сейчас, его мнение наверняка было бы другим.

Стоит сказать, что Лионель Месси впервые смог завоевать трофей со сборной Аргентины в 2021 году.

Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Ermak
13 Декабря 2022 в 15:32
Лео с Диего были в отличных отношениях, правда как тренер Диего был никакой. Когда он ушел, Месси горевал по нему как и вся Аргентина, это я к тому, что в словах Диего не было оскорбления в сторону Месси, а скорее наоборот, он зотел чтобы на Лионеля оказывали меньше давления, чтобы не спрашивали как с лидера за всю команду
Alex1972
13 Декабря 2022 в 15:08
Всё это ерунда... Встретятся две равные команды... Две команды, у которых самые лучшие болельщики на трибунах... Ну ещё и у Марокко такие есть...
ARTUR
13 Декабря 2022 в 14:51
Марадона ревновал Месси , и подколоть любил жестко )) автору статьи нужно прочитать недавнее интерьвью одного из игроков аргов,не помню кто , который говорил что на Месси агромное давление , из за чего ему приходилось даже ходить в туалет блевать, я думаю что это у него еще с тех пор...
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