​«Месси не лидер»: Журналисты вспомнили слова Марадоны

Лионель Месси отлично показывает себя на чемпионате мира, будучи настоящим лидером сборной Аргентины. Между тем, журналисты вспомнили слова ныне покойного Диего Марадоны, сказанные им несколько лет назад.

«Мы не должны больше обожествлять Лео. Он Месси, когда играет за «Барселону». А в сборной Аргентины мы видим другого Месси. Он отличный игрок, но не лидер. Бесполезно пытаться сделать лидером человека, который по 20 раз ходит в туалет перед матчами», - рассказал Марадона Fox Sports в 2018 году.

Если бы Диего Марадона мог увидеть Лионеля Месси сейчас, его мнение наверняка было бы другим.

Стоит сказать, что Лионель Месси впервые смог завоевать трофей со сборной Аргентины в 2021 году.

Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года.