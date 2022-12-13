Стало известно, когда назначат нового главного тренера сборной Бразилии

В официальном заявлении пресс-службы федерации футбола Бразилии сообщается о том, когда будет объявлено имя нового главного тренера национальной команды.

Как говорится в заявлении, руководитель федерации лично занимается поиском нового наставника. Специалиста планируют представить в январе следующего года.

Ранее в прессе сообщалось, что на этот пост рассматриваются кандидатуры итальянца Карло Анчелотти («Реал») и испанца Хосепа Гвардиолы («Манчестер Сити»).

Предыдущий главный тренер сборной Бразилии Тите подал в отставку после вылета команды с чемпионата мира – 2022. В матче ¼ финала мундиаля южноамериканцы проиграли Хорватии в серии пенальти.