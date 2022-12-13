«Реал» не намерен платить за Гвардиола столько же, сколько «Челси» и «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» не горит желанием платить большую сумму за защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол. Напомним, «королевский клуб» внёс хорвата в свой шорт-лист трансферных целей после его успешных выступлений на чемпионате мира в Катаре.

Гвардиол летом продлил контракт с «РБ Лейпцигом» до 2027 года. За игрока готовы заплатить свыше 100 миллионов евро два клуба из Английской премьер-лиги – лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Тем не менее, «Реал» и близко не готов выкладывать за Йошко подобную сумму.

Гвардиол сегодня сыграет в полуфинале чемпионата мира за сборную Хорватии против Аргентины.