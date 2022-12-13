Бывший тренер Школы бразильского футбола в России Александр Чугунов в разговоре с корреспондентомКириллом Иванцовым объяснил, почему сборная Бразилии в очередной раз подряд не выиграет чемпионат мира.

- Моё мнение: бразильцы утратили свою футбольную идентичность. Раньше они были другие, когда росли в нищете и до шестнадцати лет играли на песке. Тогда они оттачивали свою яркую индивидуальность и самобытность. Как говорят, чем лучше и комфортнее условия, тем слабее люди. Так можно сказать и про футбол. Как и у нас, в Бразилии появились все соблазны, развился футбольный бизнес. Я сам ездил в Бразилию и наблюдал все эти тенденции. На песке молодёжь уже не играет, более-менее нормальных детей у них сразу готовят на тренажёрке, и как только они подрастают, их сразу продают в Европу.

Двадцать лет бразильцы не выигрывают чемпионат мира. Может, поначалу сказывались другие факторы, но в последние годы сказывались те причины, о которых я сказал. Кто сейчас олицетворяет бразильский футбол? Неймар и ещё пара игроков. Я же говорю, что бразильцев в восемнадцать лет продают в европейские клубы, где они получают огромные деньги и теряют свою изюминку, своё бразильское «я». И выходит другое отношение к футболу. Игроки танцуют и пляшут, но это должны делать болельщики, а сами они должны играть и выигрывать.