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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бывший тренер ШБФР Чугунов: «Бразильцы были другие, когда росли в нищете и играли на песке» эксклюзив

13 Декабря 2022 • 13:00 Комментировать
Бывший тренер Школы бразильского футбола в России Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, почему сборная Бразилии в очередной раз подряд не выиграет чемпионат мира.

- Моё мнение: бразильцы утратили свою футбольную идентичность. Раньше они были другие, когда росли в нищете и до шестнадцати лет играли на песке. Тогда они оттачивали свою яркую индивидуальность и самобытность. Как говорят, чем лучше и комфортнее условия, тем слабее люди. Так можно сказать и про футбол. Как и у нас, в Бразилии появились все соблазны, развился футбольный бизнес. Я сам ездил в Бразилию и наблюдал все эти тенденции. На песке молодёжь уже не играет, более-менее нормальных детей у них сразу готовят на тренажёрке, и как только они подрастают, их сразу продают в Европу.

Двадцать лет бразильцы не выигрывают чемпионат мира. Может, поначалу сказывались другие факторы, но в последние годы сказывались те причины, о которых я сказал. Кто сейчас олицетворяет бразильский футбол? Неймар и ещё пара игроков. Я же говорю, что бразильцев в восемнадцать лет продают в европейские клубы, где они получают огромные деньги и теряют свою изюминку, своё бразильское «я». И выходит другое отношение к футболу. Игроки танцуют и пляшут, но это должны делать болельщики, а сами они должны играть и выигрывать.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Чемпионат Мира Чм-2022 Александр Чугунов
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