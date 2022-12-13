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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Шипицин: «Если аргентинцы покажут агрессивный футбол, то хорваты посыпятся» эксклюзив

13 Декабря 2022 • 12:46 Комментировать
Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими впечатлениями от чемпионата мира в Катаре и спрогнозировал итоги полуфиналов.

- Этот чемпионат мира интересный, на нём происходит много сюрпризов. Выстрелил ряд тех команд, которые были недооценены. Да, было бы здорово, если бы в полуфинале Бразилия встретилась с Аргентиной, это получился бы сумасшедший матч. Судя по тому, как бразильцы сыграли с Южной Кореей, я думал, что они так же пройдутся и по хорватам. Но те, как всегда, сыграли от обороны и использовали свой моментик.

Про Марокко что можно сказать? Хорошая команда. Отобрав мяч, они сразу же бегут в контратаку и не боятся. Я думаю, никто не ожидал, что они будут так огрызаться. В принципе, все свои голы марокканцы так и забили. Понятно, что португальцы в четвертьфинале весь матч поджимали и давили, но, по сути, ничего прямо такого серьёзного они не делали.

Французы, понятно, очень сильны. Я думаю, сказка Марокко в этом матче закончится, они и так уже далеко зашли. В другом полуфинале Аргентине будет тяжело с хорватами, которые окопаются. Но если аргентинцы сыграют в агрессивный атакующий футбол, то хорваты, я думаю, посыпятся. Для меня матч Франция ­– Аргентина был бы хорошим финалом.

Насчёт испанцев. Они выстрелили в первом туре против Коста-Рики, и все думали, что дальше они попрут так же. Но если с немцами они сыграли ещё неплохо, то потом у них дело пошло на спад. В 1/8 финала с Марокко им надо было реализовывать свой момент в конце дополнительного времени, до серии пенальти. Мне сборная Испании в последнее время перестала нравиться из-за своего вялотекущего футбола – назад-поперек, назад-поперёк. Мне больше импонирует агрессивная атакующая игра, когда много атак и моментов.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Чемпионат Мира Сборная Хорватии Чм-2022 Евгений Шипицин
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